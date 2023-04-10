مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18.. أحمد رزق يُعيد جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية

أحداث كثيرة جاءت ضمن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18، أبرزها ذهاب أحمد رزق الذي يجسد دور المستشار جلال الفارس، إلى الطبيب النفسي بعد معاناته الشديدة مع الصداع، نتيجة أمراض نفسية يعاني منها، كما أنه لم يسع لكشف تلك المعاناة الصحية أمام أقاربه وأصدقائه وموظفيه، لعدم ظهوره كشخص ضعيف ويثير تعاطفه.

كما تضمن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18، نجاح أحمد رزق، في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بعودة جثمان لأحد شباب قرية تل شبورة، كان قد فقد حياته في البحار، خلال هجرة غير شرعية لإحدى الدول الأوربية، حيث طلب من محمود حافظ بضرورة الوقوف بجانب والد الضحية الذي يجسد دوره الفنان جمال يوسف، ودعمه في ذلك المصاب الأليم.

ويعتبر شقيق وفاء عامر، في مسلسل حضرة العمدة، هو حلقة الوصل بين الشباب المقبل على الهجرة غير الشرعية والسماسرة، بشكل غير مباشر، حيث أصيب بأزمة نفسية شديدة بعد وقوع هذا الحادث، وغرق أحد شباب تل شبورة، وظلت الكوابيس تطارده.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة روبي، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وبسمة، ووفاء عامر، ودينا، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وإدوارد، وصولا عمر، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة، عبر شبكة تليفزيون الحياة، يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، فور انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة نفسها على الهواء مباشرة من داخل مسجد الحسين