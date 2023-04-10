«الداخلية» تنفي مزاعم ضبط شخص بدون وجه حق: كان بحوزته 22 طربة حشيش

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من تعليق تضمن زعم (أحد الأشخاص- مقيم بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء) بقيام رجل شرطة بضبط نجله، واحتجازه بدون وجه حق وتحرير محضر على غير الحقيقة «إتجار بالمواد المخدرة».

تفاصيل وسبب ضبط المتهمين

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره في هذا الشأن، حيث تبين أنه بتاريخ 1 أبريل الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط (شخصين «أحدهما نجل الشاكى المشار إليه» مقيمان بمحافظة شمال سيناء) وبحوزتهما (22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات- كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام- هاتف محمول) وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.