بعد تسببه في مصرع 11 سوريًا.. أبرز المعلومات عن فطر الكمأة

خرجوا لجمع ثمار الكمأة لمواجهة ظروف الحياة، فرجعوا إلى بيوتهم جثثًا هامدة، قصة جديدة من حوادث مقتل السوريين على إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأعلنت وسائل إعلام سورية، مصرع 11 شخصا نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيم المتطرف، أثناء بحثهم عن فطر الكمأة، في البادية السورية.

كيلو فطر الكمأة بـ 180 ألف ليرة

ويلقى كل عام في موسم حصاد ثمار الكمأة، في أواخر فصل الشتاء وبداية الربيع، عشرات السوريين مصرعهم نتيجة انفجار ألغام زرعها عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتعتبر ثمار الكمأة مصدر رزق للسوريين، حيث يباع بسعر يصل لنحو 75 ألف ليرة سورية للكيلو، بينما يتم بيع الكيلو في عاصمة البلاد دمشق بنحو 180 ألف ليرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق» الأوسط».

وأشارت مصادر بريف دير الزور، إلى انفجار اللغم بسيارة تقل مجموعة من المدنيين، مضيفة إن أن القتلى كانوا يجمعون فطر الكمأة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

مصرع 6 أشخاص كانوا في طريقهم للبحث عن فطر الكمأة

وأمس الاول السبت، لقى 6 أشخاص مصرعهم كانوا في طريقهم للبحث عن ثمار الكمأة، جراء انفجار لغم مضاد للدبابات من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في صحراء الريف الشرقي لحمص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي مارس الماضي، لقى 5 سوريين مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين، نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي بشاحنة كانت تقلهم أثناء توجههم لجمع ثمار الكمأة بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

ونرصد أبرز المعلومات عن ثمار الكمأة:

- نبات فطري ينمو داخل التربة.

ماشاء الله شوف الفقع وين طالع pic.twitter.com/9DLwxPdILm — مضحي عبدالله العتيبي (@modhi_alo) February 5, 2023

- يطلق عليه فطر الفقع أوكماية.

-يعد من أثمن أنواع الفطريات الصحراوية.

- ظهور الكمأة عادة مرتبطا بكمية سقوط الأمطار وحدوث البرق والرعد.

-ينمو الكمأة على شكل درنة البطاطا في الصحاري

-عملية جمع الكمأة تحتاج وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً ويستدل عليه عن طريق «الرقروق».

-له عدة أنواع: الأبيض والأسود والرمادي والبني.

- الكمأة الأبيض أكثر ندرة.