خريطة فصل التيار الكهربائي في محافظات الدلتا.. اعرف المناطق والأوقات

قررت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار، اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

أماكن فصل التيار بقطاع القليوبية

أعلن قطاع كهرباء القليوبية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي اليوم عن مدينة طوخ بمناطق «عزبة صلاح الوكيل -عزبة عبدالحميد بركات - قرية الدير - منطقة المجمع بالدير - جزء من عرب الغديري - قرية عرب الحصوة - عملية مياه الدير» بدء من الساعة 9.30 صباحًا وحتى انتهاء أعمال الصيانة الطارئة على مغذي المنزلة.

مدة فصل التيار عن بعض قرى المحلة الكبرى

وأعلن قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي اليوم لمدة 4 ساعات بدءا من الساعة 9 صباحًا عن عدة قرى بمراكز مدينة المحلة الكبرى منها مغذيات «سندسيس والجابرية والمعتمدية» لإجراء اختبارات على جميع المغذيات جهد 11 كيلو فولت بمحطة محولات غرب المحلة، ومحطة محولات كفر حجازي.

إجراء بعض الاختبارات الفنية والصيانة الدورية

وطالب قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في بيان المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، والمصالح الحكومية باتخاذ الاحتياطيات اللازمة خلال فترة الانقطاع من تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة، لافتًا إلى أنَّ أسباب فصل التيار الكهربائي ترجع إلى إجراء بعض الاختبارات الفنية الخاصة بأعمال الشركة بجانب أعمال الصيانة الدورية

وأعلن قطاع كهرباء المنوفية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي اليوم بدءا من الساعة 9 صباحًا للساعة 12 ظهرًا لمدة 3 ساعات عن عدة قرى ومدن بمحافظة المنوفية لإجراء أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركة بالتبادل بين القرى والمدن التابعة لها بمغذيات الكهرباء والمحطات لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها.

أماكن فصل التيار الكهربائي بالمنوفية

وأشار قطاع كهرباء المنوفية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إلى أنَّه سيتمّ فصل التيار الكهربائي اليوم عن قرى «بره العجوز وكفور الرمل ومنشاة ذكرى والمنطقة الصناعية وقرية شبرا باخوم وميت العبس وكفر ميت العبسيي والقرى والنجوع التابعة لها»، على أنَّ يتمّ فصل التيار الكهربائي غدا الاثنين عن قرى «بيجرم وبني غربات وقويسنا البلد وقرية عرب الرمل والمنطقة الصناعية والقرى والنجوع التابعة لها».

وطالب قطاع كهرباء المنوفية المواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي خلال الفترة الصباحية بتوفير مغذي بديل فترة قطع الكهرباء خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات.