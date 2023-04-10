منى زكي تنشر صورة جديدة من مسلسل تحت الوصاية: نهاية الصبر دائما خير كبير

نشرت الفنانة منى زكي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من مسلسلها تحت الوصاية معلقة عليها: «نهاية الصبر دائما خير كبير».

فريق عمل مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، الذي يقدم قصة جديدة لأرملة تبحث عن حق أطفالها بعد موت زوجها، هو تردد شبكة «DMc» التالي: القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12091. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. معدل الترميز: 27500. الجودة: HD. تردد قناة DMC Drama القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11449. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: ¾. معدل الترميز: 27500. الجودة: HD.