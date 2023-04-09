ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3.. منى زكي تنجح في أول رحلة صيد

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3 بطولة منى زكي، يظهر في قوتها والنجاح في اختبارات البحر ببراعة؛ إذ استطاعت إصلاح تلف الشبكة الذي تراهن عليها الصيادين بها، ثم صممت على رأيها بعد العودة بدون الأسماك، حتى نجحت بالنهاية في ما أرادت، وكان مكسبها هو بيعة سمك كبيرة، ليكون في النهاية صديقها الذي بشره بفرحتها، هو ابنها ياسين، وتنتهي الحلقة على الطلب الذي طلبه منها عندما سألته ماذا يريد بعد عودتها؟.

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3، يأتي في جملة الطفل عمر شريف هو البطل الذي يشارك منى زكي في رحلتها عندما قال لها في الحلقة السابقة: «بابا كان ديما يقولي أن البحار الشاطر هو امتى يشد وامتى يسمع شتيمته ويسكت»، خلال رحلة البحر الأولى التي قامت بها «حنان» تعاملت معهم بقوة وأيضا استمعت إلى سبها وفضلت الصمت، وكانت هي السبب الأول في نجاحها وهو القوة المصحوبة بالصبر.

زفاف «صالح» يقف على عودة المركب

بينما تواجه «حنان» خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3 عقبات البحر ومشكلات الصيادين ورهانهم عليها، إذ قالوا: «دي آخرها تتفرج على البحر في التلفزيون»، لكنها اصلحت تلفهم ووجهت لهم رسائل قوية تفيد بعدم استسلامها، وكذلك الاستماتة في البحر حتى تعود برزق أطفالها.

وعلى الجانب الآخر في الإسكندرية، كان شقيق زوجها «صالح» الذي يؤدي دوره الفنان دياب، يواجه أزمات في زواجه، وعندما أخبر خطيبته عن اختفاء المركب زادت تلك المشكلات، خوفا من انتهاء زواجهما وحبهما بسبب كثرة الالتزامات، واختفاء مصدر رزقهم وهو المركب، لكنه وعدها بأنه سيستعيد المركب لأنه يعرف من أخذها وهي أرملة أخيه، ولذلك أبلغ عنها.