إصابة 5 من أسرة واحدة تناولوا وجبة طعام فاسدة بالمنيا

أصيبت ربة منزل وأبناؤها الـ4، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، حيث أجريت لهم عمليات تطهير وغسيل معوي حتى استقرت حالتهم الصحية وتماثلوا جميعا للشفاء.

إصابة 5 من أسرة واحدة بالتسمم

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى المنيا العام تتضمن وصول كل من: «مروة. م» 34 عاما، ربة منزل، وأبنائها زياد .م 15 عاما، رغدة 11عاما، داليا 18 عاما، عبد الرحمن 8 سنوات، جميهم طلاب مدارس، مصابون بضيق في التنفس وهبوط عام وقئ واسهال وإرتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.

إجراء عمليات تطهير معوي للمصابين

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين الخمسة يقيمون في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وأصيبوا بالتسمم الغذائي نتيجة تناول طعام فاسد داخل المنزل، وتم إجراء عمليات غسيل معوي لهم، ووضعهم تحت الملاحظة، لحين تماثلهم للشفاء، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.