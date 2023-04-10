وداد للجمهور بعد دورها في جعفر العمدة: أرجوكم كفاية ده تمثيل وكلامكم بيؤذيني

قالت الفنانة جوري بكر، صاحبة شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة: «فضلا وليس أمرا أرجوكم كفاية ده تمثيل أنا عارفة مش قصدكم بس كفاية سب وقذف وشتايم وحسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم منك وحاجات كتير كأنكم بتدعوه عليا، صدقوني الكلام ده بيؤذيني نفسيا، عيب عيب عشان كده مش بعمل شير لناس كتير احتراما لأهلي وزوجي من فضلكم»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام.

جاء ذلك تعليقا على التفاعل الكبير الذي حققته من خلال دورها في مسلسل جعفر العمدة، بعد قيامها بخلع زوجها منذ 7 أشهر ماضية والزواج من آخر.

زواج وداد من شوقي فتح الله

وقد أثارت حلقة زواج شوقي فتح الله «منذر رياحنة» عقب خروجه من السجن من وداد (جوري بكر)، التي ما زالت على ذمة زوجها سيد ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة، ضجة على موقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون غير منطقي، لأن القانون يمنع الجمع بين زوجين.