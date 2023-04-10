صدمة الدكتور سهام في عريس شقيقته خلال اﻟﺣﻠﻘﺔ 4 من مسلسل كشف مستعجل

حالة من الصدمة سيطرت على الدكتور سهام، بعد أن علم أنّ «يوسف» الذي يجسد دوره الفنان مصطفى خاطر، ويتلقى علاجا من مرض نفسي في عيادته، هو زوج شقيقته علياء المنتظر، وذلك بعد أن كشف يوسف عن ماضيه وارتكابه العديد من الجرائم، خلال إحدى جلسات العلاج النفسي التي حضرها في عيادة الدكتور سهام.

وهدد يوسف، الدكتور سهام طبيبه النفسي بعقابه وأسرته، في حالة الكشف عن جرائمه التي تحدّث عنها خلال جلسات العلاج النفسي معه.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل يوميا على شبكتي الحياة ودي إم سي في توقيتات مختلفة.

مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل هو مسلسل اجتماعي كوميدي، يتكون من 15 حلقة، ويشارك به كوكبة من النجوم الشابة، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، وميمي جمال، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي، ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

مواعيد عرض كشف مستعجل على قنوات dmc

تعرض قنوات dmc مسلسل كشف مستعجل، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

مواعيد عرض كشف مستعجل على قنوات الحياة

ويعرض كشف مستعجل يوميا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام التاسعة والنصف مساء.