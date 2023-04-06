خطوات الاستعلام أو تسجيل شكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.. أدخل الرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك تسهيلا على المواطنين مستفيدو برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، الذين قد يتعرضوا لحدوث عطل في البطاقة أو مشكلة في عملية الصرف، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، واتباع عدد من الخطوات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن زيارة بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر الضغط على هذا الرابط.

آلية استخدام بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

1- على الراغب في تقديم استعلام أو شكوى لبرنامج تكافل وكرامة باختيار «استعلام تكافل وكرامة».

2- استخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

3- اختيار «تسجيل شكوى».

4- يظهر نوع بطاقة الدعم سواء تكافل أو كرامة، بالإضافة إلى المحافظة والإدارة الاجتماعية.

5- اختيار وتحديد نوع الشكوى، التي تتمثل في: «شكاوى تتعلق بالرصيد، خطأ بالرقم القومي المسجل على بطاقة الصرف، سوء خدمات موظفي الشؤون، شكاوى الرقم السرين إيقاف أو تجميد بطاقة تكافل وكرامة، سوء خدمات الخط الساخن، إهمال أو معاملة سيئة من موظفي مكتب البريد، شكاوى بطاقة الصرف، طلب تعديل بيانات الأسرة، خطأ بالاسم المسجل على بطاقة الصرف، طلب رشوة أو ابتزاز موظفي الشؤون».

6- كتابة تفاصيل الشكوى.

7- الضغط على «تسجيل».