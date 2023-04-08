مع قرب حلول عيد الفطر المبارك 2023 خلال الأيام المقبلة، واستعداد الأسر المصرية للاحتفال بهذه المناسبة، ينتظر ملايين المواطنين موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، خاصة بعد أن أقرت الحكومة زيادة المعاش بنسبة 25%، في إطار الزيادات التي أقرتها الدولة للموظفين وأصحاب المعاشات مؤخرا.

صرف معاش تكافل وكرامة في 15 أبريل

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي سيكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، هو يوم 15 أبريل الجاري الموافق يوم السبت المقبل، أي قبل حلول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لنحو 5.2 مليون أسرة عن شهر أبريل 2023، منوهة إلى أن يوم 15 هو الموعد الشهري المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بصورة منتظمة.

95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة

وحسب تقرير سابق عن نسبة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش «تكافل وكرامة» من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد تم تخصيص مبلغ 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش «تكافل وكرامة».

وبحسب بيان سابق صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سيكون موعد عيد الفطر المرتقب، سيكون عقب ليلة الرؤية واستطلاع رؤية هلال شهر شوال المقبل، مساء يوم الخميس الموافق 29 رمضان، مؤكدا أن شهر رمضان الجاري سيكون 29 يوما فقط وليس 30 يوما كما كان في الأعوام الماضية، وبحسب المعهد سيولد هلال شوال يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20 أبريل 2023.