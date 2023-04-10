بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» بزيادة 25% السبت المقبل

يبدأ مستفيدو تكافل وكرامة البالغ عددهم 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، صرف دعم تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023، بزيادة قدرها 25% ، وذلك بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 15 أبريل 2023، أي بعد 5 أيام من الآن .

كيفية التقديم للحصول على «تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التقدم للحصول على تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، وتقديم المستندات التالية مجانا دون دفع أي رسوم:

- تقديم صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لجميع أفراد الأسرة للأفراد أقل من 18 سنة.

- تقديم صور بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية وعلى عنوان الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم.

- تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- تقديم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو سجن الأم.

- تقديم قيد طالب للمقيدين جامعياً ضمن المستندات المطلوبة.

- في حالة إذا كان المتقدم يرغب في الحصول على دعم كرامة، يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- يتم تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.