محافظ جنوب سيناء يكشف آخر استعدادات المهرجان الثاني للهجن والتراث

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انتهاء الاستعدادات النهائية لاستضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، المقرر انطلاقه الشهر المقبل في مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه جرى وضع اللمسات النهائية لمنطقة قرية التراث الملحقة بالمضمار، بعد انتهاء أعمال تطوير مضمار الهجن الذي أصبح عالمي ويستطيع استضافة بطولات دولية.

عزب الهجن والوحدة البيطرية

أكد محافظ جنوب سيناء، أن مضمار الهجن جرى تصميمه ليضم أماكن مخصصة للجمال حيث يستطيع المشاركون في سباقات الهجن في مضمار شرم الشيخ الدولي، تدريب الجِمال المشاركة في السباقات وتوفير مكان للمبيت لها في عزبة أُطلق عليها «عزب الهجن»، وهي ملحقة بالمضمار على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأضاف أنّ الوحدة البيطرية بمضمار الهجن بشرم الشيخ، انتهت أعمالها بالفعل وهي الآن تستطيع تقديمات خدمات طبية للإبل المتسابقة من خلال فريق طبي بيطري متخصص، وعن دور الوحدة، فإنها تقدم خدمات علاجية لأي جمل مصاب أو تعرض للإصابة، بالإضافة إلى الكشف عن المنشطات حال شك وجود جمل يعطيه صاحبه منشطات خلال السباق، وتضم الوحدة البيطرية معمل تحليل للكشف عن المنشطات والأمراض التي تصيب الجمال مع وجود صيدلية تقدم خدمات علاجية سريعة.

قرية التراث

وقال «فودة» إنه يزور أسبوعيًا القرية التراثية بمضمار الهجن لمتابعة الأعمال، موضحًا أنه زارها لوضع اللمسات النهائية لهذا المشروع، الذي يعد إضافة حقيقية إلى منطقة مضمار الهجن خاصة أنّ القرية ذات طابع سيناوي أصيل.

وتابع أنّ القرية والخدمات الموجودة حولها على مساحة مليون متر مربع وهي مخصصة لإقامة أنشطة من التراث العربي الأصيل تتناسب مع سباقات الهجن، وتشمل القرية التراثية 300 بازار، معرض بيع المنتجات التراثية، وورشة للحرف البدوية، ومطعم للمأكولات البدوية، ومعرض ومدرسة لتعليم الحرف البدوية، وساحتين لانتظار السيارات، ومسرح، ومنطقة للخدمات.