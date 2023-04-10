تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل اليوم

فى محاولة جديدة من جانب يوسف لإرباك الدكتور سهام، اتجه الأول إلى قسم الشرطة، واتهم الدكتور سهام بالتعدي عليه بالضرب وتحطيم سيارته، وبذلك قضى يوسف على محاولات الدكتور سهام بالكشف للشرطة عن حقيقة يوسف وأنّه مجرم محترف، ويتعرض للتهديد بالقتل من جانبه.

ويسعى يوسف لإتمام خطبته على علياء شقيقة الدكتور سهام، التي لا تعلم شيئا عن حقيقة خطيبها الإجرامية، في ظل تخوف الدكتور سهام من مصارحة أسرته بالتهديدات التي يتعرض لها من جانب يوسف، كل هذا ضمن الأحداث اليومية لمسلسل كشف مستعجل المعروض على قنوات الحياة ودي إم سي.

مسلسل كشف مستعجل

هو من الأعمال الكوميدية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول تورط الدكتور النفسي سهام، مع يوسف المجرم المحترف، بعد اعتراف يوسف بجرائمه في جلسة علاج نفسي، ومن هنا تبدأ مطاردة سهام، في إطار لايت كوميدي.

كشف مستعجل عبر تردد قنوات dmc

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

يعرض مسلسل كشف مستعجل من خلال قنوات dmc، الساعة 11.30 مساءً.

مسلسل كشف مستعجل عبر تردد قنوات الحياة

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يعرض مسلسل كشف مستعجل من خلال قنوت الحياة، الساعة 9.30 مساءً.