مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة على dmc والحياة

تعرض يوميًا قنوات الحياة وdmc، المسلسل الكوميدي الاجتماعي كشف مستعجل، بشكل حصري، وذلك في مواعيد مختلفة، مما أتاح الفرصة لجميع محبي الأعمال الكوميدية، لمشاهدة أحداث المسلسل، خاصة أنها سريعة، واستطاعت جذب الأسر المصرية لمتابعتها منذ عرض الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة على الحياة وdmc

تتباين توقيتات عرض المسلسل الكوميدي كشف مستعجل، على قنوات الحياة وdmc، إذ جاءت مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل، كما يلي:

- يُعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يُعاد عرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا على شاشة dmc في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

- يُعرض كشف مستعجل عبر قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً.

- يُعاد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 مساءً.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل من نوعية المسلسلات الكوميدية، تدور أحداثه فى 15 حلقة، بطولة مجموعة من النجوم الشباب، وهم مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.

كشف مستعجل على منصة watch it

يذكر أنّ منصة watch it، عرضت حلقات مسلسل كشف مستعجل منذ أول رمضان، دون أي فواصل إعلانية، وهو ما رفع نسبة المشاهدة اليومية له عبر المنصة الأشهر في الوطن العربي.