العثور على جثتين تحت أنقاض المبنى المنهار في مارسيليا

عثر رجال الإنقاذ في فرنسا على جثتين تحت الأنقاض من أصل 8 أشخاص في عداد المفقودين، بعد 24 ساعة من انهيار مبنى سكني من 4 طوابق بوسط مارسيليا.

رجال الإطفاء: العثور على جثتين

وقال رجال الإطفاء في بيان مقتضب، فجر اليوم، إنه عُثر على جثتين لكن سيستغرق استخراج الجثث من الموقع وقتًا، وبعد انفجار كبير مساء الأحد، انهار المبنى رقم 17 في شارع تيفولي في حي لا بيلين وسط مارسيليا، وتضرر مبنيان مجاوران.

صعوبة أعمال الحفر والعثور على الجثث

وقال رئيس بلدية مارسيليا بينوا بايان، إنّ أعمال الحفر والعثور على الجثث كانت صعبة، لكن رجال الإطفاء والإنقاذ في مارسيليا يواصلون عملهم الشاق؛ للبحث عن ضحايا آخرين محتملين.

وتابع: «نواصل بذل كل ما في وسعنا لتنفيذ عمليات الإنقاذ»، مؤكدا أنّ جميع أجهزة المدينة حريصة حتى اللحظة على إجراء مزيد من عمليات البحث، وأن الحريق لم يخمد تماما، لكن مازال هناك أمل وطالما هناك أمل فلن نتوقف ورجال الإطفاء والإنقاذ لن يتوقفوا، ولا يزال 100 رجل إطفاء وإنقاذ يعملون في مكان الحادث حتى صباح اليوم الاثنين؛ للعثور على ضحايا محتملين.

وكان مبنى سكني مكون من أربعة طوابق قد انهار، وحاول رجال الإطفاء إخماد النيران التي تسببت في عرقلة عمل رجال الإنقاذ في البحث عن ضحايا آخرين محتملين، وقد أكدت المدعية العامة أن سبب الانفجار لم يُعرف بعد.