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استخراج جثة طفل بعد وفاته بـ12 يوما لتشريحها في البحيرة

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إحسان شعبان
03:51 م | الأربعاء 10 أغسطس 2022
جثة طفل صورة أرشيفية

جثة طفل صورة أرشيفية

أصدرت جهات التحقيق بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، قبل قليل، قرارا باستخراج جثة طفل من مقابر عائلته بقرية العباسي، وذلك بعد وفاته بـ12 يوما، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

استخراج جثة الطفل 

وانتقل، قبل قليل، فريق من أعضاء نيابة مركز الدلنجات لمقابر قرية العباسي، وجرى استخراج رفات الجثة، والتي تبين تحللها وتم نقلها لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي لاستكمال باقي الإجراءات والتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

بلاغ من والد الطفل 

وكانت جهات التحقيق بمركز الدلنجات قد تلقت بلاغا من والد «محمد. ش. م»، 3 سنوات، مقيم قرية العباسي التابعة لذات المركز يفيد وجود شبهة جنائية في وفاة نجله.

وفاة الطفل في ظروف غامضة 

وذكر والد الطفل أن نجله لقى مصرعه يوم 29/7 الشهر الماضي في ظروف غامضة، مضيفا أنه لم يكن يعاني من أعراض مرضية، وجرى تحرير المحضر رقم 6050/ 2022 إداري مركز شرطة الدلنجات.

تشريح جثة الطفل 

وقررت جهات التحقيق استخراج الجثة وتشريحها وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها للوقوف على أسباب الوفاة.

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بقلم إحسان شعبان