الداعية نادية عمارة تكشف عبر قناة الناس عن مصير المتعالي على الخلق

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنَّ الله سبحانه وتعالى العظيم المتكبر عن كل سوء وعن كل ما يوجب نقصًا، وهو الله العظيم المتعالى عن صفات خلقه، فلا شيء مثله سبحانه وتعالى، ولا شيء مثل صاحب الملك العظيم جل جلاله، فلا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، ولا اعطي للخالق صفات المخلوق، حاشاه، الله أكبر من كل ذلك، هو الذي له الأمر والسلطان جل جلاله.

المتكبر كالذي يحاول منازعة الله سبحانه وتعالى في صفته

وأضافت نادية عمارة في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة» على شاشة قناة «الناس»، أن الله العظيم هو المتكبر عن ظلم عباده، سبحانه وتعالى، وهو المتكبر الذي له كمال الكبرياء، على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة، فيقسمهم المولى سبحانه وتعالى، فالمتكبر كالذي حاول مشاركة الله الصفة التي ليست لأحد من الخلق، فهذه الصفة لله وحده.

مصير المتعالي على الناس

واستطردت الداعية الإسلامية، أنَّ المتعالي على الناس يقذفه الله سبحانه وتعالى في النار، كون الكبرياء صفة نقص في حق الخلق، إنما الكبرياء في حق الله فهي تدل على الكمال، في حقه جل وعلى، فمن عرف أن الله هو المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة والسلطان وجب عليه الحذر من الكبر، ووجب عليه التخلق بالتواضع.