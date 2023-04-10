نادية عمارة تكشف الصفة التي حرمها الله تعالى على الناس وأختص بها ذاته

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن اسم المتكبر اختص به المولى عز وجل ذاته، إذ أن الكبر والتكبر في حق المخلوق صفة نقص، لأن من تكبر على الناس بالأساس استعظم ذاته، ولا ينبغي هذا إلا لله، فله الكبرياء كله، فلا ينبغي هذا التصرف من المخلوق مطلقًا، لأن جميع الخلق سواسية في الافتقار إلى الخالق العظيم وكل من سوى الله عبيد له سبحانه وتعالى.

المال والجاه الذي يهبه الله تعالى للبعض يدخل في قلوبهم الكبر

وأضافت عمارة في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة»، على شاشة قناة «الناس»، أن الله سبحانه وتعالى إذ رزق عبدًا جاه أو مال أو منصب وسلطان، فيظن هذا العبد لنفسه قدرًا، ويرى نفسه في مكانة غير الناس، ويدخل هذا الظن بقلبه فإنه أدخل بقلبه الكبر والعظمة، وهو ما يجعله يتعالى على الخلق.

يظن المتكبر أن المال والجاه الذي وصل إليه بسبب عقله وتفكيره

وتابعت الداعية الإسلامية أن الإنسان الذي فتح له باب عطاء مالى أو جاه أو سلطان يظن أن نفسه هي التي أقدرته على ما هو فيه، من تلقاء ذاته، مشددة على ضرورة انتباه الإنسان أنه مهما فتحت له من أبواب مال أو جاه أو سلطان فهو عبد فقير إلى الله على الدوام، فكل البشر عبيده وإمائه، وكلهم عباد الله تعالى، وأن أي عطية ورزق فهو بسبب مشيئة الرزاق.