الداعية نادية عمارة عبر قناة الناس: المتكبر مخلوق ضعيف ينتظر الرزق من الله

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن كل الخلق في قبضة الله سبحانه وتعالى، وهو من له العظمة والكبرياء، لا شبيه له ولا نظير ولا ولد له، ولا والد ولا صاحبة ولا شريك، فهو المتكبر عند أهل السماء والأرض، مشيرة إلى قوله تعالى في كتابه الكريم (وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

المتكبر مخلوق ضعيف

وأشارت نادية عمارة في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة» على شاشة قناة «الناس»، إلى أنَّ المتكبر مخلوق ضعيف، لا يتمكّن من المأكل والمشرب والتنفس وعمل جميع الأجهزة كلها بجسده والمشي والتفكير هي من المولى عز وجل، كما أن التقوى للعمل هي من الله سبحانه وتعالى، ومن عطاء القوي سبحانه وتعالى، المتكبر الذي له العظمة والكبرياء والسلطان.

نادية عمارة توضح سبب عدم منطقية التكبر بالنعمة

وأضافت الداعية الإسلامية، أنَّ كل ما يحصل عليه الإنسان هو هبة من صاحب السلطان العظيم، فكل شيء هو من عطاء وإمداد الله للإنسان، مشددة على ضرورة عدم التكبر بالنعمة على خلق الله كون الخلق جميعهم سواسية، فالبشر كافة ينتظرون الرزق والعطاء من الله سبحانه وتعالى الذي أوجد الإنسان من عدم.