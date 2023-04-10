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الداعية نادية عمارة تكشف معنى اسم الله المتكبر: ذكر بالقرآن مرة واحدة

كتب:

هاجر عمر
08:59 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية

الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنَّه من جواهر المعاني في النص القرآني العظيم جوهرة اسم الله المتكبر، جل جلاله، والذي ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة الحشر، في قوله تعالى ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

معنى المتكبر لغويًا

وأضافت نادية عمارة في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة» على شاشة قناة «الناس»، أنَّ مدة الكاف والباء والراء بكبر تدل في اللغة العربية على خلاف الصغر، أي أن عكس الكبر الصغر، كما أن المدة تدل على التكبير والتعظيم، والكبر كذلك تدل على الرفعة في الشرف، فالكبرياء عظمة الله، فالله تعالى المتكبر ذو الكبرياء جل جلاله.

الكبر والتكبر في حق المخلوق صفة نقص

وتابعت الداعية الإسلامية، أنَّ الله سبحانه وتعالى هو البليغ للكبرياء والعظمة فلا نهاية لعظمته ولا نهاية لكماله ولا لعلمه ولا لقوته ولا سلطانه وملكه، فهو له كمال العو والكبرياء، عن كل نقص، الكبر والتكبر في حق المخلوق صفة نقص، لأن من تكبر على الناس بالأساس أستعظم ذاته، ورأى نفسه له قدر فوق الآخرين، ورأى نفسه أعلى منهم، فتعاظم على الناس، ولا ينبغي هذا إلا لله، فله الكبرياء كله.

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