«المالية» تعلن صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة الخميس المقبل

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، مؤكّدة أَّن المرتبات ستصرف يوم الخميس 13 أبريل خلال شهر رمضان وقبل موعد عيد الفطر المبارك، وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، إذ يتم صرف المرتبات لنحو 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، ابتداء من يوم الخميس نهاية الأسبوع المقبل.

صرف العلاوات مع شهر ابريل

وبحسب وزارة المالية، فإنَّه سيتم ّاحتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وستصرف مع مرتبات أبريل، إذ تأتي الزيادة بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا، و بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا، جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

شروط صرف الحوافز

- لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.

- لا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة دون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة.

1000 جنيه حد ادني للعلاوة

- تُصرف العلاوة للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2023.

- الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية».