عادل العسومي: مصر تتعامل بفكر جديد في ملف حقوق الإنسان

قال الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، إنه يتمنى من كل المصريين دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه صاحب مبادرات نوعية وكبيرة: «هذه النوعيات ستنهض بمصر بلا شك وتجعلها في المكانة التي نتمنى أن نراها فيها، والرئيس عبدالفتاح السيسي يريد أن يضع مصر في مكانها الطبيعي وهذا الأمر له صدى كبير على المستويين العربي والعالمي».

وأضاف العسومي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة اكسترا نيوز: «المبادرات المصرية لا تعد ولا تحصى وغير المتابع لا يراها بالشكل الكبير الذي نراه نحن كمتابعين، فهي مبادرات متنوعة وشملت الكثير من الملفات مثل حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد، وأشعر أننا في فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات نرى مصر تغيرت بالكامل».

إرادة حقيقية من الدولة المصرية لمعالجة ملف حقوق الإنسان

وتابع رئيس البرلمان العربي، أن مصر تعيش الآن مرحلة الدولة الجديدة المبنية على أساس المؤسسات والقانون الذي يطبق على الجميع، وهو أمر يدعمه البرلمان العربي، متابعا: «نرى أنّ ما يحدث في مصر تجربة عربية رائدة يجب الوقوف عندها، وبالنسبة لملف حقوق الإنسان فإن الدولة المصرية تتعامل فيه بفكر جديد، وزرت مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر ولمست هناك إرادة حقيقية لمعالجة ملف حقوق الإنسان وهذه الإرادة يجب أن تُدعم».

نقف ضد تسييس ملف حقوق الإنسان

وأكد العسومي، أن حقوق الإنسان أحد الملفات التي يتم فيها استهداف الدول العربية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مؤسسة عربية تهتم بحقوق الإنسان، ويكون لها مصداقية وتتعامل معه بمهنية واضحة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتكون حائط صد لأي استهداف للدول العربية، مضيفا: «نقف ضد استغلال هذا الملف لابتزاز الدول العربية من خلال تسييسه».