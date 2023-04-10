الحالة المرورية اليوم بالقاهرة والجيزة.. كثافة عالية على كوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، جولة حول الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة.

وقالت لمياء حمدين، مقدمة فقرة الحالة المرورية خلال برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، إنَّ هناك كثافات مرورية متقطعة على طريق الكورنيش بداية من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، بينما يوجد سيولة مرورية كبيرة على نفس الطريق باتجاه المؤسسة، مشيرة إلى أن كوبري أكتوبر المتجه للعباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، ولكن هناك كثافات بسيطة في اتجاه العباسية تزداد مع ساعات الذروة الصباحية.

كثافات متحركة بعباس العقاد

وأضافت «لمياء حمدين»، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أنَّ الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر يشهد كثافة مرورية عالية بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك الأمر في ميدان التحرير للمتجهين لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة.

وتابعت: «ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للدائري وأيضا توجد كثافات مرورية في شارع صلاح سالم، ويأتي ذلك بالتزامن مع مواعيد الموظفين»، مضيفة أن نفق الملك الصالح يشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، كما أن هناك بعض الكثافات عند كوبري الروضة.

الحالة المرورية بالجيزة

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، أشارت إلى أنَّ شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، كما أن هناك كثافة مرورية في شارع السودان مرورًا جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة، بينما تزداد الكثافات المرورية على محور صفط بالاتجاهين.