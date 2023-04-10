الجيش الأوكراني يدمر مدفعا روسيا بالقرب من دونيتسك

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أن قوات العمليات الخاصة التابعة لها تعاونت مع إحدى وحدات المدفعية، بتدمير موقع مدفع هاوتزر D20 روسي بالقرب من دونيتسك.

اكتشاف الموقع القتالي للمدفع الروسي خلال الاستطلاع الجوي

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، عن بيان القوات، أنّه تم اكتشاف الموقع القتالي للمدفع الروسي خلال الاستطلاع الجوي حيث قضى المدافعون الأوكرانيون على الهدف الروسي بنيران دقيقة من مدفع هاوتزر M777.

وفي السياق نفسه، دمر الجيش الأوكراني من وحدات الصواريخ والمدفعية 4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و11 منطقة لتركيز القوى العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية ومستودع ذخيرة وخمس محطات حرب إلكترونية للروس خلال اليوم الماضي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.