أستاذ علاقات دولية: الجيش الأوكراني تلقى تدريبات وفق العقيدة العسكرية الغربية

أكد الدكتور فالنتين ياكوشيك أستاذ العلاقات الدولية بأوكرانيا، أن هناك بعض التغييرات الموضوعية في أداء الجندي الأوكراني، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2014، كانت هناك ثورة شاركت فيها أوكرانيا بدعم من الغرب وأدت لبعض النزاعات الحادة مع روسيا، لافتًا إلى أنه بعد ذلك ظهر انفصاليون في شرق أوكرانيا، وبدأت روسيا التدخل في الشؤون الأوكرانية.

العقيدة العسكرية الغربية أصبحت جزءا أصيلًا من العقيدة الأوكرانية

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن الجيش الأوكراني بدأ في تلقي تدريبات وفق العقيدة العسكرية الغربية والتي أصبحت جزءا أصيلًا من العقيدة الأوكرانية، إضافة لتلقي السلاح والمعدات الغربية.

أوكرانيا تحتاج المزيد من الأسلحة الغربية

وأشار إلى أن أوكرانيا أصبحت جزءا من نظام استخبارات الغرب والنظام الغربي للمعلومات، لافتًا إلى أنه بعد بدء الهجوم من الجانب الروسي فقدت أوكرانيا معظم أسلحتها السوفيتية، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تحتاج المزيد والمزيد من الأسلحة الغربية، وأن ذلك تسبب في تكوين العناصر الأساسية للجيش الأوكراني، وبدلت ترسانة أسلحتها من أسلحة سوفيتية لأسلحة غربية، مؤكدًا أن أغلب الجنود الأوكرانيين تلقوا تدريبات في الغرب على التكتيكات العسكرية الحديثة.