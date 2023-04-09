قصف أوكراني على «مقاطعة دونيتسك».. 5 قذائف من عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية، بـ5 قذائف من عيار 155 ملم، قرية بانتيليمونوفكا في ضواحي جورلوفكا بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت موسكو في 2022 ضمها إلى جانب 3 مناطق أخرى «لوجانسك، خيرسون، زابوريجيا»، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

ودمرت قوات «زاباد» الروسية، مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع على محور كوبيانسك، كما أحبطت 3 محاولات لإجراء تبديل للقوات الأوكرانية، وفقا لما اعلنه رئيس المركز الصحفي، سيرجي زيبنسكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

منظمة «خيرسون الروسية» لتدمير مواقع القوات الأوكرانية

وفي «مقاطعة خيرسون»، أنشأ نشطاء مؤيدون لـ«موسكو» منظمة سرية تحمل اسم «خيرسون الروسية» في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» بهدف تدمير مواقع القوات الأوكرانية.

وكان سفير أوكرانيا في العاصمة البريطانية «لندن»، فاديم بريستايكو، قال في وقت سابق، إن «كييف» مستعدة لمواصلة خوض الأزمة حتى آخر أوكراني، مشيرا في مقابلة مع صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، إلى أن بلاده تتعمد في الوقت الراهن عدم نشر معطيات عن خسائر القوات، لكن الرقم سيكون مريعا.

وأضاف بريستايكو، في تعليق حول أنباء عن تجهيز ألوية أوكرانية لتنفيذ الهجوم المضاد بعدد 40 ألف عسكري، إن «كييف» حشدت مليون شخص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.