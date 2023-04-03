بولندا تسلم أولى مقاتلات «ميج-29» إلى أوكرانيا

أعلن مسؤول في الرئاسة البولندية، اليوم الاثنين، أن بولندا سلمت أولى الطائرات المقاتلة من طراز «ميج-29» إلى أوكرانيا، وذلك عقب إعلان مماثل من قبل سلوفاكيا في أواخر مارس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

مقاتلات «ميج-29» مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعا

من جهته، قال مارسين برغيتش، المستشار في الرئاسة البولندية، إنه جرى إرسال عدد من طائرات ميج، وأشار خلال حديثه لإذاعة «إر إم إف» الخاصة إلى أن هذه الطائرات المقاتلة مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن وارسو تعهدت بإرسال 4 طائرات إلى كييف، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلنطي «الناتو» تتخذ مثل هذا القرار.

سلوفاكيا: أرسلنا أولى مقاتلات «ميغ-29» إلى أوكرانيا

وتملك بولندا حاليا حوالى 15 طائرة من طراز «ميج»، وكانت ورثتها من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، وفي 23 مارس، أعلنت سلوفاكيا أنها أرسلت أول 4 مقاتلات من طراز «ميغ-29» إلى أوكرانيا، وذلك من أصل 13 مقاتلة من هذا الطراز التي تعهدت براتيسلافا بتسليمها إلى كييف.

مؤخرا، رفضت أوكرانيا تأكيد عدد طائرات «ميج-19»، التي لا تزال في الخدمة، لكن أفاد تقرير عن القوات الجوية في العالم لعام 2023 أصدره موقع «فلاي جلوبال» في أواخر العام الماضي، بأن كييف تستخدم 43 طائرة من هذا الطراز.

أوكرانيا: تسلمنا أولى دبابات «تشالنجر» البريطانية

وتطالب كييف حلفائها الغربيين بإرسال قاذفات مقاتلة حديثة، على أمل الحصول على طائرات «إف-16» الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني إن بلاده تسلمت أولى دبابات «تشالنجر» البريطانية، في حين أعلنت أنابيل غولدي، مساعدة وزير الدفاع البريطاني، أن المملكة المتحدة تعتزم إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

وأضافت أن هذه الذخائر هدفها الفعلي تدمير دبابات ومدرعات حديثة، مشيرة إلى أنه جرى إعدادها للاستخدام بواسطة دبابات «تشالنجر» التي تعتزم لندن تزويد كييف بها.