أرتبطت الأعياد والمناسبات في مصر بحفلات الزفاف وعقد القران، استغلالا لإجازة العيد، وزيادة الفرحة إلى فرحتين، لذا يبحث كثير من المقبلين على الزواج عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في البحيرة والأوراق المطلوبة.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في البحيرة والأوراق المطلوبة

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في البحيرة والأوراق المطلوبة حددتها مديرية الصحة والسكان فى بيان لها، تضمن الأماكن التي تُجرى بها الفحوصات، والمدة المستغرقة للتحاليل، وأنواعها، ورسومها.

وأماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في البحيرة تتمثل في:

مركز صحة الاسرة بالدراوية بجوار شركة الكهرباء في أبوحمص البحيرة

المركز الطبي في إدكو شارع خيرت سكة حديد بادكو بالحيرة.

مركز رعاية الأمومة والطفولة ببدر بجوار مطعم المصري، أو كشري نجمة بدر الجديد بالتحرير بالبحيرة.

المركز الطبي بالدلنجات شارع الجبانة بالدلنجات البحيرة.

المركز الطبي بالرحمانية بشارع الشط بجوار مدرسة الثانوية بالرحمانية البحيرة.

مركز رعاية الأمومة والطفولة بشارع الرشيدية بجوار المستشفى العام بالمحمودية البحيرة.

مركز رعايه الطفل بأبو المطامير شارع اسكندرية بجوار شبكة الكهرباء بأبو المطامير البحيرة

المركز الطبي آيتاي البارود غرب ايتاي خلف المقابرامام مدرسة الشهيد صبحي الصعيد بآيتاي البارود البحيرة

مركز الرعاية حوش عيسى شاع الجمهورية بحوش عيسى بالبحيرة

مركز رعاية طفل الهلال شارع الهلال القديم منشية افلاقة متعامد مع دوران النافورة بدمنهور البحيرة

المركز الطبي برشيد شارع البحر بجوار المرور القديم برشيد البحيرة

مركز الرعاية بشبرا خيت بجوار المحكمة شبرا خيت بالبحيرة

المركز الطبي بابني بيتك بجوار السوق التجاري بغرب النوبارية بالبحيرة

مركز طبي رعاية أول شارع الجيش خلف البوسطة العمومية بجوار سوبر ماركت النمكي بكفر الدواربالبحيرة

مركز طبي كوم حماده شارع الثورة مبني الإدارة الصحية بكوم حمادة بالبحيرة

مركز الرعاية الاوليه بوادي النطرون بجوار ملعب شباب وادي النطرون.

مبني المركز الطبي الحضري بوادي النطرون بالبحيرة.

مدة صلاحية شهادة الزواج 2023 في البحيرة

وتطرق بيان مديرية الصحة إلى مدة صلاحية شهادة الزواج بمحافظة البحيرة، وهي حد أقصى ستة أشهر من تاريخ الإصدار، من أحد المكاتب الصحية المعتمدة، حيث لايعتد بأي مركز طبي خاص، وأهابت بالمتقدمين للزواج بمحافظة البحيرة أن يتم إجراء الفحوصات قبل 14 يوما من تاريخ عقد القران.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

ويخضع المتقدمون للزواج في محافظة البحيرة لإجراء تحاليل ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، كالتالي:

تحاليل الأمراض المعدية

تحليل الفيروس الكبدي B

تحليل الفيروس الكبدي C

تحليل السكر

تحليل مستوى ضغط الدم

تحليل نسبة السمنة

تحليل فصيلة الدم

تحليل العامل ريزوس

تحليل نسبة الهيموجلوبين

تحليل فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز (AIDS)

تحليل الأمراض الوراثية

تحليل الأنيميا المنجلية

تحليل الثلاسيميا.



الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

وأفادت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة بأن المتقدمين لإجراء تحاليل الزواج عليهم تجهيز عدد من الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023، وهي:

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للطرفين.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطرفين.

- 6 صور شخصية للمقبلين على الزواج.

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

أما تكلفة الشهادة الصحية للزواج، فقد حددتها مديرية صحة البحيرة بـ220 جنيها، منها 180 جنيها تكلفة التحاليل المقدمة، و40 جنيها مقابل طباعة التحاليل المطلوبة، مع زيادة تكلفة أي تحاليل خارجية يطلبها المتقدمين خارج مجموعة تحاليل المبادرة الرئاسية.