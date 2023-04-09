أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف والأوراق المطلوبة التي تهم الكثير من الشباب المقبلين على الزواج من أجل عقد القران وإتمام الزواج، مع إتاحة المشورة الطبية والعلاجية بمعرفة الفريق الطبي سواء أمراض وراثية أو معدية أو غير السارية بواسطة المستشفيات المتخصصة عقب إجراء التحاليل الطبية اللازمة .

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، الأوراق المطلوبة والأماكن لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف، وأنواع التحاليل التي يتم إجراؤها والفحوصات الطبية، وتكلفة الشهادة.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف والأوراق المطلوبة

وحددت وزارة الصحة أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف والأوراق المطلوبة كالتالي:

1 ــ بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص على أن تكون سارية.

2 ــ إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطرف الآخر.

3 ــ صورة شخصية للشخص المقبل على الزواج.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف والأوراق المطلوبة والتي تهدف إلى الكشف والاطمئنان على سلامة الزوجين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، لافتا إلى 8 أماكن لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف.

1ــ رعاية الطفل ببني سويف.

2ــ الوحدة الصحية بباروط.

3ــ المركز الطبي في ببا.

4ــ المركز الطبي بناصر.

5ــ وحدة قمن العروس الصحية بالواسطى.

6ــ وحدة المماليك الصحية بإهناسيا.

7ــ الوحدة الصحية ببدهل في سمسطا.

8ــ رعاية طفل الفشن.

أنواع التحاليل لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن أنواع التحاليل لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تشمل تحاليل الأمراض المعدية، والفيروس الكبدي B، والفيروس الكبدي C، وفيروس الإيدز (AIDS)، الأمراض الوراثية ومنها الأنيميا المنجلية الثلاسيميا، والأمراض غير السارية ومنها نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وهناك فحوصات أخري ومنها فصيلة الدم، والعامل ريزوس، ونسبة الهيموجلوبين، وتقدم المشورة الطبية والعلاجية والنفسية عن طريق الفريق الطبي.

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

وأوضح أن تكلفة استخراج الشهادة الصحية للزواج في بني سويف 2023 تبلغ 220 جنيها، عبارة عن 180 جنيه رسوم التحاليل، و40 جنيها رسوم طباعة، وأن فترة تسليم الشهادة خلال 14 يوما، ويتم استخراجها من أي مركز بالجمهورية.

مدة صلاحية شهادة الزواج

وتعد مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023 في بني سويف الخاصة بمبادرة المقبلين على الزواج 6 أشهر فقط، منذ تاريخ إصدارها، يمكن في خلال تلك الفترة تقديمها إلى المأذون، لعقد القران، ولا بد من إجراء الفحص قبل الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا، وذلك من أجل الحصول على نتائج التحاليل.