موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل الكتيبة 101 اليوم
كتب:
سحر العزازي
09:39 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
مسلسل الكتيبة 101
ينتظر المتابعون موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل الكتيبة 101، المُذاع على قناة ON، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والذي ينافس في المارثون الرمضاني لعام 2023.
مسلسل الكتيبة 101
واستطاع المسلسل تحقيق نجاح ملحوظ منذ عرض حلقاته الأولى، إضافة إلى ردود فعل إيجابية لدى المشاهدين، إذ يتناول العمل على مدار 20 حلقة، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.
وحددت شبكة قنوات ON، موعد عرض الحلقة 19 مسلسل الكتيبة 101، ضمن خطتها البرامجية التي تتضمن مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية الحصرية، مع بداية موسم الدراما الرمضانية، التي تُعرض بالتزامن على قنوات أخرى.
موعد عرض الحلقة 19 مسلسل الكتيبة 101
وتعرض الحلقة 19 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد العرض الأول للحلقة على قناة ON في تمام التاسعة مساء، وتعاد الحلقة 11 على نفس القناة، في تمام الساعة الثالثة من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.