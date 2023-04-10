مسلسل جميلة الحلقة 18.. ارتباك في عائلة ريهام حجاج بسبب رجل غريب

شهد مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، حديث جميلة مع شقيقتها آية وتجسد دورها سامية عاطف، عن الرجل الغريب الذي ظهر في حياتهما فجأة، ونقلت آية كلام زوجها شريف ويلعب دوره هشام إسماعيل، بأن هذا الرجل تسبب في ارتباك والدتهما شهيرة وتؤدي دورها سوسن بدر، عندما رأت صورته في كاميرا المراقبة الخاصة بالمدرسة ورفضت لقائه.

مسلسل جميلة الحلقة 18

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، تؤكد آية لشقيقتها جميلة، أنّ هناك سرًا كبيرًا تخفيه والدتهما خصوصًا بعد ظهور هذا الرجل الغريب، وتخبرها جميلة وتجسد دورها ريهام حجاج أنّ هذا الرجل وصل إليها، وقال لها إنه والدها الحقيقي، وتطلب آية من جميلة عدم التنازل عن ممتلكاتها باسم والدتهما حتى تظهر الحقيقة، وكشفت لها أنّ والدتها تحمل في حقيبتها مسدسًا.

أحداث مسلسل جميلة

وتنقل آية كلام شقيقتها جميلة إلى زوجها شريف، ويبدي سعادة وفرحًا بهذه الكلمات، ويدعو الله أن تكون جميلة ابنة هذا الرجل بالفعل، وبالتالي يسهل اتهامها بتزوير الوصية التي بموجبها نقل والدها سالم الألفي الميراث باسمها.

وبدورها تتحدث جميلة مع زوجها زياد، ويجسد دوره هاني عادل، عن الحوار الذي دار بينها وبين شقيقتها آية، وتؤكد أن الأمر ينطوي على سر خطير يجب عليها أن تكشفه.