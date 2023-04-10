رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل جميلة الحلقة 18.. ارتباك في عائلة ريهام حجاج بسبب رجل غريب

كتب:

هبة أمين
09:01 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، حديث جميلة مع شقيقتها آية وتجسد دورها سامية عاطف، عن الرجل الغريب الذي ظهر في حياتهما فجأة، ونقلت آية كلام زوجها شريف ويلعب دوره هشام إسماعيل، بأن هذا الرجل تسبب في ارتباك والدتهما شهيرة وتؤدي دورها سوسن بدر، عندما رأت صورته في كاميرا المراقبة الخاصة بالمدرسة ورفضت لقائه.

مسلسل جميلة الحلقة 18

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، تؤكد آية لشقيقتها جميلة، أنّ هناك سرًا كبيرًا تخفيه والدتهما خصوصًا بعد ظهور هذا الرجل الغريب، وتخبرها جميلة وتجسد دورها ريهام حجاج أنّ هذا الرجل وصل إليها، وقال لها إنه والدها الحقيقي، وتطلب آية من جميلة عدم التنازل عن ممتلكاتها باسم والدتهما حتى تظهر الحقيقة، وكشفت لها أنّ والدتها تحمل في حقيبتها مسدسًا.

أحداث مسلسل جميلة

وتنقل آية كلام شقيقتها جميلة إلى زوجها شريف، ويبدي سعادة وفرحًا بهذه الكلمات، ويدعو الله أن تكون جميلة ابنة هذا الرجل بالفعل، وبالتالي يسهل اتهامها بتزوير الوصية التي بموجبها نقل والدها سالم الألفي الميراث باسمها.

وبدورها تتحدث جميلة مع زوجها زياد، ويجسد دوره هاني عادل، عن الحوار الذي دار بينها وبين شقيقتها آية، وتؤكد أن الأمر ينطوي على سر خطير يجب عليها أن تكشفه.

اقرأ المزيد:

مسلسل جميلة الحلقة 18.. آية تقنع ريهام حجاج بعدم التنازل عن ميراثها

مسلسل جميلة الحلقة 17.. هشام حائر بين نيرمين وشيري بسبب البدلة

مسلسل جميلة الحلقة 17.. هشام يزرع الشك في قلب زياد بشأن نجله

مسلسل جميلة الحلقة 17.. اتفاق جديد لمنع زواج شيري وأكرم

مسلسل جميلة الحلقة 17.. ريهام حجاج تكشف لعبة طلاق شيري وهشام

مسلسل جميلة الحلقة 17.. عبير صبري تهدد ابنها بالحرق بعد كشف علاقتها بهشام

مسلسل جميلة الحلقة 17.. ريهام حجاج تمنع زواج شقيقها وتهدد عروسته بالسجن

مسلسل جميلة الحلقة 17.. ورطة عائلة ريهام حجاج بسبب زواج أكرم

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سوسن بدر تلتقي زوجها القديم وتخبره بسر آية

مسلسل جميلة الحلقة 16.. نيرمين تشتري ملابس رجالي بـ فيزا طليقها زياد

مسلسل جميلة الحلقة 16.. بلطجي يعتدي على شريف بالضرب في منزله

مسلسل جميلة الحلقة 16.. عبير صبري تقود حملة تحريض ضد عائلة ريهام حجاج

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سوسن بدر تطلب نقل ممتلكات ريهام حجاج باسمها

مسلسل جميلة الحلقة 16.. أزمة بين سامح الصريطي وسوسن بدر بسبب جريمة قتل

مسلسل جميلة.. هشام يكشف عن كراهيته وحقده تجاه صديقه زياد

مسلسل جميلة الحلقة 15.. هشام ونيرمين يسعيان لمنع إنجاب ريهام حجاج وزياد
بقلم هبة أمين