مسلسل جميلة الحلقة 18.. خطأ عبير صبري يكشف علاقتها بهشام أمام شيري

شهد مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، زيارة شيري، وتؤدي دورها يسرا اللوزي، إلى صديقتها نيرمين، وتجسد شخصيتها عبير صبري، ووقعت الأخيرة في خطأ خلال حديثها، كاد يكشف عن علاقتها مع هشام زوج شيري، ويؤدي دوره أحمد وفيق، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك خلال لقاءهما.

مسلسل جميلة الحلقة 18

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، تحدثت نيرمين عن العملية التي يستعد هشام لإجراءها لجميلة بشأن مساعدتها في الإنجاب، فوجئت شيري بمعرفة نيرمين هذه المعلومة، وارتبكت نيرمين وحاولت تصحيح الموقف بتأكيدها أنها ربطت بين كلامهما في السابق بشأن تجميد بويضات جميلة داخل المركز الطبي الخاص بهشام.

وتحمل نظرات شيري، شك وريبة تجاه نيرمين، وتخبرها بأنها تشك في تصرفات زوجها هشام وأنه على علاقة بامرأة أخرى، واستدلت على ذلك بوجود بدلة جديدة من أحد المحلات الشهيرة، اشترته له هذه المرأة.

أزمات في حياة جميلة

تشعر نيرمين بالارتباك، خصوصًا وأنها هى من اشترت البدلة لهشام الذي تزوجته عرفيًا، بالرغم من أنه زوج صديقتها المقربة، وصديق طليقها زياد، ويؤدي دوره هاني عادل.