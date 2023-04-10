عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات الـ18 والحلقات الثالثة للنصف الثاني من الموسم الدرامي».

مسلسل الكتيبة 101

وشهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل الكتيبة 101 العثور على الضابط نور، الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف وهو مصاب، ونقله للمستشفى وإجراء جراحتين له، ما يؤدي إلى غيابه عن المشاركة في المداهمات لمدة 6 شهور.

وتتطور الأحداث، حيث يقتل التكفيريون زوجة فتحي عبدالوهاب، بعدما هرب وتركهم في الشيخ زويد، وفي مسلسل ضرب نار، نفذ أحمد العوضي أول عملية لتجارة السلاح بعدما استمع إلى تعليمات أحمد بدير، وبالفعل تسلم السلاح من بعض المدربين ومنحهم الأموال، لكنه تعرض لإطلاق نار من بعض الأشخاص، لكنه هرب منهم.

مسلسل عملة نادرة

وفي مسلسل عملة نادرة، فاز حسن أبوعصاية على عبدالجبار في الانتخابات، وذلك على مقعد مجلس النواب بالنجع، وظهرت نيللي كريم مع محمد لطفي وهما يضحكان ويشمتان في عبدالجبار، وفي سوق الكانتو، ووافق طه القماش بشكل مبدئي للمعلم علوان على زواجه بعائشة ووعده بأن يفاتح أهله في الموضوع، وخاصة بعد وقوف علوان معه في الصفقة التي يجهز لها.