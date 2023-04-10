المنشد أحمد أكمل: الشيخ نصر الدين طوبار قدوتي.. وأفتخر بدراسة الإنشاد

قال المنشد أحمد أكمل، إنّه يحب الإنشاد الديني منذ نعومة أظفاره، إذ كان يحب أن يستمع إلى نصر الدين طوبار ومحمد عمران والنقشبندي، موضحًا: «العيلة كلها عندي أصواتهم حلوة، والدي قارئ معروف في قريتنا، وأحمد الله على هذه الموهبة».

الشيخ نصر طوبار لا يُعلى عليه

وأضاف «أكمل» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «الإنشاد الديني شيء أفتخر به أمام أي شخص، وانضمامي لمدرسة الإنشاد الديني شرف كبير لي، قدوتي الشيخ نصر الدين طوبار، هو شخص لا يُعلى عليه، وهناك الشيخ محمد عمران أيضا، والشيخ النقشبندي أيضًا».

حفظ الأناشيد الدينية صعب

وتابع: «هناك صعوبة في حفظ الأناشيد الدينية، لكن الله منحنا الموهبة، وفزت بعدة مسابقات، مثل المسابقة في المعهد الفني الصناعي في الزقازيق، حيث كانت عبارة عن مسابقة إنشاد وقرآن وحديث، وحصلت على المركز الأول على مستوى معاهد مصر، فذهبت إلى بورسعيد للمشاركة في مسابقة أكبر تضم جامعات مصر أيضا، وحصلت على المركز الأول».