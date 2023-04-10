رقم خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية.. لتقديم الشكاوى ومتابعتها

تعتبر بوابة مصر الرقمية، أحد أهم عناصر الحكومة المصرية لتعميم التحول الرقمي في جميع أجهزة الدولة، وهي تصب في مصلحة المواطنين وتيسير عليهم كافة الخدمات الحكومية اليومية، كما أنها تساعد على إتمام الخدمات اليومية للمواطنين بشكل سريع ودون الحاجة لانتظار فترات طويلة.

وتساعد بوابة مصر الرقمية، على تواصل المواطنين مع الحكومة للحصول على خدماتهم، وأيضًا تقديم أي شكاوى عاجلة ومتابعة حلها، وذلك من خلال خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية، وهي أيضًا خطوة وفرتها الحكومة للمواطنين لبحث الشكاوى وسرعة حلها.

تستعرض بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية ، الرقم الخاص بخدمة عملاء بوابة مصر الرقمية، إذ يستطيع أي مواطن تقديم شكوى أو الاتصال للاستفسار عن أي طلبات متأخرة.

خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية

يمكن التواصل مع بوابة مصر الرقمية، من خلال رقم خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية 15999، وذلك في ظل حرص الحكومة المصرية على إتاحة جميع قنوات الاتصال بينها وبين المواطنين، للحصول على الدعم الذي يريده.

رابط تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية

- من خلال رابط موقع بوابة مصر الرقمية، هنا.

- فتح سجل حساب جديد على الرابط.

- الضغط على أيقونة الشكاوى.

- كتابة كل البيانات.

- كتابة الشكوى أو المقترح.