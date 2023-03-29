غرفة عمليات «التموين»: انتظام عمل المخابز يوميا طوال رمضان حتى 5 مساءً

تلقت غرفة عمليات وزارة التموين تقريرًا من مديريات التموين على مستوى المحافظات يفيد بانتظام عمل المخابز منذ بداية شهر رمضان 2023 بالمواعيد الجديدة التي أقرّها الدكتور علي المصيلحي لصرف العيش البلدي لحاملي البطاقات التموينية، والتي تختلف مواعيد فتح المخابز خلال الشهر الكريم عن مواعيد الفتح باقي أشهر السنة.

المخابز في شهر رمضان 2023

وأكّد تقرير غرفة عمليات وزارة التموين لمتابعة مواعيد عمل المخابز في رمضان 2023، أنَّ جميع المخابز البلدية انتظمت في صرف العيش يوميا حتى الساعة 5 مساءً تسهيلًا على المواطنين في صرف حصتهم من الخبز خلال نهار رمضان.

المواعيد الجديدة لصرف العيش في رمضان

ووفقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن المواعيد الجديدة المستمر العمل بها طوال شهر رمضان 2023 لصرف العيش البلدي، تشمل التالي:

- تستقبل المخابز أصحاب بطاقات التموين لصرف حصة العيش المستحقة لهم من من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

- يُسمح لبعض المخابز بالعمل فترة مسائية حتى الساعة 9 مساءً بناءً على طلبات المخابز الراغبة في عمل الفترة المسائية، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على حصة الخبز المقررة لهم.

مواعيد منافذ صرف السلع التموينية

فيما جاءت مواعيد منافذ صرف السلع التموينية كما هي دون تغييرا فيها خلال شهر رمضان، إذ تستقبل المنافذ أصحاب البطاقات التموينية يوميا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً لصرف مستحقاتهم من الدعم السلعي.