صندوق النقد الدولي يبدأ اجتماعات الربيع اليوم في واشنطن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» ببدء اجتماعات الربيع لعام 2023، اليوم، لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 من أبريل الجاري، في مقر الصندوق ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.

وتبدأ الفعاليات بمؤتمر افتراضي بحضور المديرة العامة للصندوق الدولي كريستالينا جورجيفا ومدير مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، بعنوان «الطريق إلى الأمام بناء المرونة وإعادة تشكيل التنمية».

في اليوم الثاني من الفعالية، يطلق صندوق النقد توقعات لنمو الاقتصاد العالمي.