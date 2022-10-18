ولي عهد الكويت: لن نتدخل في اختيار رئيس مجلس الأمة

قال ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، إنّ الجميع في بلاده شركاء في تحمل المسؤولية، شعبا وأسرة حكم، موضحا أنّ انتخابات مجلس الأمة نجحت بجهود الجميع، ولن يتم التدخل بأي حال كم الأحوال في اختيار رئيس مجلس الأمة.

وأوضح ولي العهد الكويتي، خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر: «خطابنا اليوم هو خطاب العهد الجديد للمرحلة المقبلة»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

الأحمد يطالب «الأمة الكويتي» بالوفاء بعهودهم

وأضاف الأحمد: «على أعضاء مجلس الأمة الوفاء بالوعود التي قطعوها، والحكومة لن تتدخل في عملية اختيار رئيس مجلس الأمة الكويتي، وستؤدي دورها التاريخي غير المسبوق داخل المجلس».

استراتيجية لعمل الحكومة الكويتية

وأكد ولي عهد الكويت، أهمية أن يستمر الشعب في متابعة أداء نواب مجلس الأمة ومحاسبتهم، موجّها حكومته بوضع استراتيجية لبرنامج عملها.

وشدد الأحمد، على رفض بلاده محاولات البعض تحقيق مصالح طائفية أو فئوية، قائلا: «نشدد على أعضاء مجلس الأمة بعدم المزايدة للحصول على مكاسب شخصية، ونأمل من أعضاء السلطة التشريعية تعزيز الرقابة في مجلس الأمة، والابتعاد عن المهاترات في مجلس الأمة والأصوات الخارجة عن أدب الحوار».