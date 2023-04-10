بنك الكويت الوطني يطرح أعلى شهادة ادخار في مصر بعائد متغير

طرح بنك الكويت الوطني شهادة جديدة بعائد مرتفع، حيث إنها تصل إلى 20.25%، ويعتبر أعلى عائد في مصر على شهادات الإيداع ذات العائد المتغير بحسب وصف البنك عبر صفحتهم الرسمية.

بنك الكويت الوطني يطرح شهادة جديدة

والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه مصري، ويكون العائد ربع سنوي، والشهادة الجديدة من بنك الكويت الوطني مدتها 3 سنوات.

شهادات بنك الكويت الوطني

ويوفر البنك أيضا شهادات الإيداع ذات العائد الثابت، والحد الأدنى للشهادة 5 آلاف جنيه، ومعدل فائدة ثابتة طوال فترة الشهادة، ودورية الصرف بالنسبة لمدة الـ3 سنوات تكون شهريًا أو ربع سنويًا، والـ4 سنوات تكون شهريًا، والـ5 سنوات شهريًا أيضًا.

شهادة الإيداع بعائد ثابت

ويتيح بنك الكويت الوطني، شهادة الإيداع لمدة 3 سنوات بسعر عائد ثابت 18% شهريًا، و18.25% ربع سنويًا، و18.5% نصف سنويًا، والحد الأدنى للشهادة 500 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، ويوجد إمكانية الحصول على قرض شخصي أو بطاقة ائتمانية بقيمة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة.