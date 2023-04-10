محافظ المنوفية يكرم الأمهات المثاليات ضمن مسابقة الديوان العام

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الأمهات المثاليات الفائزات ضمن مسابقة ديوان عام المحافظة، التي تُنظم كل عام لاختيار الأمهات المثاليات والقدوة على مستوى الديوان العام، واللاتي يجري اختيارهن من خلال لجنة لفحص أوراق المتقدمين وفقًا لشروط المسابقة، وذلك في إطار الاحتفال السنوي بعيد الأم.

تكريم الأمهات المثاليات في ديوان المنوفية

وكرم محافظ المنوفية، 5 أمهات مثاليات وأمًا من ذوي الهمم، وهن سلوى أحمد السيد، كريمة السيد مصطفى، أميمة محمد شبل، ألطاف علي عبد الحميد، سمية محمود منصور وصباح محمد عبد المحسن، وتم تسليمهن شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديراً لقصص كفاحهن.

محافظ المنوفية: التكريم عرفانًا بدور الأمهات الأصيل

فيما أكد محافظ المنوفية، أن الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات، يأتي إيمانًا بمكانتها وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتأكيدًا على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تُضاف إلى سجلها المشرف، مشيدًا بإنجازات هؤلاء الأمهات وأدوارهن البطولية في الحفاظ على أبنائهن واستقرار أسرهن، لافتًا إلى أنّ مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.