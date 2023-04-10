مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة الزراعة طرح منتجات العيد بأسعار مناسبة للمواطنين، وبينها أسعار كعك العيد في منافذ وزارة الزراعة لتلبية احتياجات المواطنين، كما يلي.

- بسكويت نشادر 120 جنيها.

- بسكويت برتقال 150 جنيها.

- كعك سادة 120 جنيها.

- كعك مكسرات 150 جنيها.

- غريبة سادة 130 جنيها.

- غريبة مكسرات 150 جنيها.

- بيتى فور مشكل 150 جنيها.

- بيتى فور سادة 180 جنيها.

- منين عجوة 80 جنيها.

أسعار مصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسة

بسكويت نشادر 90 جنيها.

كعك 80 جنيها.

بيتي فور 110 جنيهات.

مشكل 110 جنيهات.

غريبة 100 جنيه.

شكلمة 120 جنيها.

سابلية شوكولاتة 120 جنيها.

أسعار كعك العيد من إنتاج معهد تكنولوجيا الأغذية ومشروع التغذية المدرسية، وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية والمشرف على مشروع التغذية المدرسية، إنّ الكعك مطروح للبيع حاليا في معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام حاليا بحديقة الأورمان وكذلك في منافذ معهد تكنولوجيا الأغذية في الجيزة ومنافذ مشروع التغذية المدرسية في 15 محافظة.

عناوين منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة

16 منفذ في شارع نادى الصيد بالدقي.

9 منافذ شباب الخريجين بالدقي.

6 منافذ في شارع الهرم - المطبعة.

منفذ وحدة تقطيع في كفر غطاطي.

منفذ مبنى جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشبرا.

منفذ ميدان لاظوغلى بالقاهرة.

منفذ محل 278 بداخل سوق العبور.

منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية في 6 أكتوبر.

منفذ الحى المتميز ب6 أكتوبر.

فاكهة وخضار رقم 246 بسوق الجملة بأكتوبر.

منفذ كورنيش النيل مستشفى السلام بالمعادي.

3 منافذ بالتبين.

3 منافذ في 15 مايو بالقاهرة.

7 منافذ في أبو رديس وأبو زنيمة وسانت كاترين ودهب والطور ونوبيع وطابا.