تعرف على عناوين منافذ وزارة الزراعة.. كيلو اللحم البلدي بـ170 جنيهًا

تعرض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العديد من السلع الهامة للمستهلك في منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، في مقدمتها اللحوم الحمراء البلدية بسعر 170 جنيهًا للكيلو، عبر 16 منفذا تابعا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرزها المنفذ 1 شارع نادي الصيد بمنطقة الدقي، أما شباب الخريجين فيوجد 9 منافذ بشارع نادي الصيد أيضا بالدقي.

عناوين منافذ وزارة الزراعة في القاهرة الكبرى

وأشارت الوزارة إلى أماكن منافذها، والتي جاءت على النحو التالي:

- 6 منافذ في شارع الهرم بمحطة المطبعة.

- منفذ في وحدة تقطيع بمزرعة غطاطي.

- منفذ بمبنى جهاز التعبئة والإحصاء في شبرا.

- منفذ في القاهرة بميدان لاظوغلي في مبنى وزارة العدل.

- وفي سوق العبور تمتلك الوزارة محل الفاكهة رقم (278) داخل السوق.

- وفي منطقة ابني بيتك المنطقة الثانية بمدينة السادس من أكتوبر يوجد (14) محل رقم (6).

- وفي الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، يوجد 3 منافذ.

- وكورنيش النيل مستشفى السلام بالمعادي يوجد منفذ تابع لوزارة الزارعة.

- وفي التبين بالقاهرة يوجد 3 منافذ.

- و15 مايو يوجد 3 منافذ.

عناوين منافذ وزارة الزراعة في جنوب سيناء

أقامت وزارة الزراعة 7 منافذ لها في «أبو رديس-أبو زنيمة-سانت كاترين- دهب -الطور-نويبع-طابا».

عناوين منافذ وزارة الزراعة في المحافظات

وفرت وزارة الزراعة منافذ أيضا في منطقة القناطر بالقليوبية، وفي الإسكندرية تم توفير منفذ بالعامرية ومنطقة الجمرك، وفي محافظة كفر الشيخ تم توفير منفذ مزرعة سخا.

أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة

- فول بلدي 12.5 جنيه للكيلو.

- الأرز الحبة الرفيعة 12 جنيها.

- الأرز الحبة الكبيرة 15 جنيها.

- الدقيق سعره إلى 15 جنيهًا.

- لوبيا 500 جرام بسعر 15.5 جنيه.

- كيلو السكر بسعر 18.5 جنيه.

- البطاطس العبوة 5 كيلو 15 جنيها.

- شرائح البانيه الطازجة 110 جنيهات.

- كيلو زيت الزيتون إنتاج الوزارة 160 جنيهًا.

- العدس الأصفر 500 جرام بسعر 17 جنيها.

- الفاصوليا 500 جرام بسعر 15.5 جنيه.