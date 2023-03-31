أماكن منافذ وزارة الزراعة.. تخفيضات 30% خلال شهر رمضان

تواصل وزارة الزراعة توفير السلع عن طريق منافذ متعددة تتضمن تخفيضات 30% في شهر رمضان حيث توفر العديد من السلع المهمة للمستهلك على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء البلدية والأرز السكر والزيت وغيرها من المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطن من خلال أماكن منافذ وزارة الزراعة

أماكن منافذ وزارة الزراعة

وتتضمن أماكن منافذ وزارة الزراعة جميع السلع بأسعار مخفضة وتنتشر في عدد من المحافظات.

منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والجيزة

- منفذ شارع نادي الصيد بمنطقة الدقي.

- منافذ شباب الخريجين بشارع نادي الصيد بالدقي.

- منفذ بمبني جهاز التعبئة والإحصاء في شبرا.

- منفذ في القاهرة بميدان لاظوغلي في مبني وزارة العدل.

- 6 منافذ موجودة في شارع الهرم بمحطة المطبعة.

- منفذ في وحدة تقطيع بمزرعة غطاطي.

- داخل سوق العبور تمتلك الوزارة محل الفاكهة رقم (278) داخل السوق.

- منطقة ابني بيتك المنطقة الثانية بمدينة السادس من أكتوبر يوجد (14) محلا رقم (6).

- 3 منافذ في الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر.

- منفذ على كورنيش النيل ومستشفى السلام بالمعادي

- 3 منافذ في التبين بالقاهرة.

- 3 منافذ في 15 مايو.

تخفيضات 30% في منافذ وزارة الزراعة خلال شهر رمضان

- يوجد 7 منافذ للوزارة في سيناء من سانت كاترين وطابا ونويبع ودهب وأبو رديس، أبو زنيمة، والطور.

- منفذ وزارة الزراعة بالقناطر بالقليوبية.

- منفذ للسلع في بالعامرية والجمرك بالإسكندرية.

- منفذ مزرعة سخا في محافظة كفر الشيخ.

وفيما يتعلق بأسعار السلع في أماكن منافذ وزارة الزراعة فهي تناسب المواطنين حيث تقدم السلع بسعر مخفض فالأرز يتراوح من 12 إلى 15 جنيها، والفول البلدي 12.2 جنيه للكيلو، والدقيق سعره 15 جنيها، والعدس الأصفر 500 جرام بسعر 17 جنيها، و الفاصوليا 500 جرام بسعر 15.5 جنيه، و لوبيا 500 جرام بسعر 15.5 جنيه، وكيلو السكر بسعر 18.5 جنيه.