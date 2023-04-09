«سلامة الغذاء»: 93 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية على مستوى المحافظات

عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اجتماعا لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة؛ لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، والتي من المقرر أن تُدرج في الدليل الاسترشادي الذي تعده وزارة السياحة والآثار.

جاء ذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي يتبنى فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

أنشطة الإدارات المختلفة

شنّت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية، فيما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الأول لشهر أبريل 4 مصانع، كما استوفت 3 مصانع لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجارٍ إدراجها للقائمة البيضاء.

وسجلت الإدارة العامة للأغذية الخاصة 40 منتجا غذائيا، وصدر 4 شهادات بيع حر لدولة الكويت، الإمارات والسودان خلال الأسبوع الماضي، وبالنسبة للإدارة العامة للمجازر فقد قامت الإدارة بعدد 11 زيارة فحص، بواقع 3 زيارات معلنة، و8 زيارات غير معلنة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـ52 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء.

تفتيش 40 منشأة

وحصرت اللجنة 40 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة المقبلة، في محافظات الإسكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، وشمال سيناء.

وعن أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، تمّ تحديث القائمة البيضاء بعد استيفاء موقعي تخزين الأقماح لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المواقع المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 3 مواقع، وقامت الإدارة بعمل 11 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز، إضافة إلى تسجيل مضربي أرز.

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 16 مأمورية فحص على وحدات الطعام، وتسجيل عدد 3 وحدات طعام متنقلة، هذا وقد استوفت 5 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها للقائمة البيضاء

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد 43 زيارة، بواقع 25 زيارة فحص و18 زيارة تفتيشية، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 1 محطة تعبئة، كما استوفت 4 منشآت «2 محطة تعبئة – 1 مورد –1 مركز تعبئة» لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجارٍ إدراجها بالقائمة البيضاء.

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3650 رسالة بإجمالي 155000 طن، وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات، وتم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 36 محلبًا حتى الآن.

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 30 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة «البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء» – جهاز حماية المستهلك.