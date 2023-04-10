ضبط متهم بقتل جارته بعد سرقتها في البساتين

ألقى رجال المباحث، القبض على عاطل متهم بقتل جارته بعد التعدي عليها بسكين وسرقة شقتها داخل عقار سكني بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة في البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة سيدة مصابة بطعنات، وبتكثيف الجهود تبين أنّ عاطلا قتلها عقب سرقة شقتها داخل عقار سكني، وتم القبض على المتهم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.