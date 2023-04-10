شركات السياحة: 750 ألف مصري حصلوا على تأشيرات دخول السعودية خلال 9 أشهر

قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المواطنين المصريين الذين حصلوا على تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية تسمح لهم بأداء مناسك العمرة خلال الـ9 شهور الماضية بلغ نحو 750 ألف مواطن، لافتا إلى أن تلك التأشيرات وهي تأشيرات الزيارة بأنواعها العائلية والشخصية والتجارية وتأشيرات السياحة والفاعليات أثرت بشكل كبير على أعداد المعتمرين المصريين التي لم تتجاوز منذ بداية الموسم وحتى الآن حاجز النصف مليون معتمر.

تأشيرات عمرة

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك نحو 200 ألف مواطن سافروا أيضا للعمرة بتأشيرات عمرة افتراضية دون الحصول على باركود العمرة وذلك قبل فتح البوابة المصرية للعمرة وبدء موسم العمرة بمصر بشكل رسمي أكتوبر الماضي، لافتا إلى أنه لولا تلك التأشيرات لوصلت أعداد المعتمرين المصريين هذا العام لأكثر من مليون معتمر.

أكثر من 80% من الذين أدوا العمرة هذا العام اختاروا البرامج الاقتصادية

وأشار إلى أن أكثر من 80% من المعتمرين المصريين الذين سافروا للعمرة بشكل رسمي عبر البوابة المصرية للعمرة اختاروا برامج العمرة الاقتصادية، موضحا أن أسعار برامج العمرة خلال الموسم الحالي كانت جيدة للغاية وأقل من أسعار برامج العمرة خلال الموسم الماضي ،وتابع" أسعار رحلات العمرة خلال العام الهجري 1444 بدأت من نحو 25 ألف جنيه " .

رحلات عمرة شهر شوال

وأشار عبدالعال إلي أن شركات السياحة لا تعلم حتي الأن مصير رحلات العمرة خلال شهر شوال المقبل ، موضحا أنه بالرغم من أن بعض الشركات أعلنت عن تنظيمها رحلات عمرة عقب إنتهاء شهر رمضان المبارك إلا أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن حتي الآن الموقف من تنظيم رحلات عمرة بعد إنتهاء شهر الصوم.