أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك، ما يجعل الكثير من المقيمين في الرياض يتساءلون عن كم مقدار ‎زكاة الفطر في السعودية 2023 وموعد إخراجها الشرعي، إذ أنها طهارة لمال المسلم وتزيد من البركة والنماء.

وفيما يلي، تجيب بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، عن سؤال كم مقدار ‎زكاة الفطر في السعودية 2023 وموعد إخراجها وكيفية حسابها، وفق وكالة الأنباء السعودية، وجاءت على النحو التالي:

كم مقدار ‎زكاة الفطر في السعودية 2023

حدد برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، قيمة زكاة الفطر للفرد الواحد في السعودية 2023 مبلغ 21 ريالا سعوديا، وجرى تحديد هذا المبلغ وفق قيمة سعر الأرز الوارد من الموردين مع إضافة قيمة المصاريف التشغيلية، وفق ما نشر بالموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية «واس».

ويمكن للمسلمين السعوديين أو المقيمين هناك دفع قيمة الزكاة عبر الموقع الإلكتروني للمنطقة الشرقية، أو التبرع بها عبر مراكز تسليم واستلام وتوزيع الزكاة أو من خلال الجمعيات، كما يمكن أيضاً التواصل مع برنامج زكاة الفطر الموحد.

موعد إخراج زكاة عيد الفطر بالسعودية

وبعد توضيح كم مقدار ‎زكاة الفطر في السعودية 2023، يشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة مال عيد الفطر للمسلمين بداية من اليوم الأول من الشهر الفضيل، حتى الساعة الثانية عشرة من ليلة عيد الفطر.

بينما يجري توزيع زكاة الفطر للمستحقين في التوقيت الشرعي قبل العيد بيوم أو يومين من المتعهدين حتى نهاية ذي الحجة.