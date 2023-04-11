أماكن استخراج برنت تأميني بالوادي الجديد 2023 والأوراق المطلوبة

يبحث المواطنون عن أماكن استخراج برنت تأميني بالوادي الجديد 2023، والذي يعد من الأوراق الرسمية المطلوبة من المواطنين في معظم المصالح الحكومية والتعاملات الخاصة، والتي تطلب برنت تأميني من المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة لديها، ولذلك يرغب المواطنون في معرفة أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة الوادي الجديد 2023.

أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة الوادي الجديد 2023

ووفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أماكن استخراج برنت تأميني بالوادي الجديد 2023، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، حيث بلغ عدد المكاتب 6 مكاتب، وجاءت موزعة على النحو التالي:

- إدارة التأمين الاجتماعى في الخارجة

- إدارة التأمين الاجتماعى في الداخلة

- إدارة التأمين الاجتماعى في الفرافرة

- إدارة التأمين الاجتماعى في باريس

- إدارة التأمين الاجتماعى في بلاط

- إدارة التأمين الاجتماعى في توشكي الجديدة

أهمية استخراج برنت تأميني بمحافظة الوادي الجديد

وقال رئيس مركز الخارجة جهاد متولي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن معرفة أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة الوادي الجديد 2023، تعد من الضروريات في حالة تقديم أي أوراق رسمية لبعض الجهات مثل التقدم للإسكان الاجتماعي والتقديم علي مشروعات الشباب والحصول على أكشاك وشغل الوظائف الخالية، فمن أحد شروطه تقديم مستند يفيد دخل المتقدم الذي يثبت الدخل أو إذا كان المتقدم مؤمنًا عليه وهو ما يتطلب استخراج برنت تأميني حديث.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني

وأكد رئيس مركز الخارجة، أنّ الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني إلكتروني، هي بطاقة الرقم القومي فقط، إذ يتقدم صاحب الطلب إلى مكتب التأمينات بمدينة الخارجة، ومعه أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

وأوضح، رئيس المركز الخارجة، أنّ المواطن يدفع رسوم بسيطة المقررة لاستخراج برنت تأميني، وهي 10 جنيهات، ويعطي الإيصال للموظف المختص ومعه صورة وأصل بطاقة الرقم القومي، ومن ثم يتم استخراج برنت تأميني في 2023 للشخص المتقدم في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة، ثم يختم بختم الشعار وتقديمه للجهة المطلوبة.

جهات تطلب برنت تأميني

وأوضح مصطفي أحمد كرار، مدير عام التأمينات والمعاشات في الوادي الجديد في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ هناك العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، تطلب من المواطنين، وذلك مع تقديم برنت تأميني حديث لفحص مصادر الدخل المختلفة للمواطنين ومعرفة إن كان مؤمنًا عليه من قبل إحدى الجهات.

وأضاف أنّ الحالات التي تحتاج لبرنت تأميني، هي:

１- التعيين في إحدى الوظائف الحكومية الشاغرة.

２- التعيين أو التعاقد في القطاع الخاص.

３- استخراج أو تجديد بطاقة التموين.

４- التقديم علي الإسكان الاجتماعي أو أي مشروعات إسكان على مستوى الدولة.

５- الحصول علي مساعدة مالية شهرية «صك العفة» من بيت الزكاة والصدقات المصري.

６- الحصول على أجهزة للفتيات المقبلات على الزواج والأسر غير القادرة.

7- التأمينات والمعاشات للحصول على معاش ثاني وهذا خاص بذوي الهمم.

8- المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة.

عناوين استخراج برنت تأميني بمحافظة الوادي الجديد 2023

وتنتشر 6 مكاتب تأمين في الوادي الجديد فضلاً عن توفير هذه الخدمة أون لاين علي موقع التأمينات إذ يوجد في بعض المدن مكاتب استخراج برنت تأميني في أي وقت، وهي

مركز الخارجة

سيارات الوادى الجديد - قطاع عام وخاص- أول طريق الداخلة الهلال الأحمر مدينة-الخارجة

قطاع حكومي، الخارجة بجوار بنك مصر- أول طريق الداخلة

مركز الداخلة

سيارات الداخلة - قطاع عام وخاص- العنوان : موط - الداخلة - بجوار التأمين الصحى

- قطاع حكومي- مدينة موط- الداخلة - خلف جهاز التعمير

بالإضافة إلي مكاتب ى في الفرافرة و باريس و بلاط وتوشكي الجديدة