ضبط 61708 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏61708 مخالفات مرورية متنوعة.

وذكرت الداخلية، في بيان، اليوم: «تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 61708 مخالفة مرورية متنوعة».

ومن بين المخالفات المضبوطة، 8797 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و422 مخالفة السير دون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و22 مخالفة موقف عشوائي، و53 مخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.